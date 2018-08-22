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Motoru alev alan uçak paniğe neden oldu

Rusya’da Ufa-Soçi seferini yapmak üzere havalanan uçağın motoru kalkışından bir süre sonra alev aldı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 11:21





