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Arakanlı Müslümanlar Kurban Bayramı'nı buruk karşıladı

Myanmar'ın Arakan eyaletinde abluka altında yaşamaya mahkum edilen Müslümanlar, Kurban Bayramı'na buruk girdi.

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Arakanlı Müslümanlar Kurban Bayramını buruk karşıladı

Arakan'ın Sittwe kentinde, Myanmar güçlerince giriş ve çıkışları kontrollü şekilde yapılan Sünger Aungmingalar bölgesinde yaşayan Müslümanlar, 1878 yılında inşa edilen Tacettin Camii'nde bayram namazını kıldı.

Namazdan sonra başta Arakan'da Budist çeteler tarafından katledilen, yerinden, yurdundan edilen, başka ülkelere sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara ve dünyanın diğer bölgelerinde zulüm gören Müslümanlara dua edildi.

Dua esnasında cemaatten bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: AA

Etiketler: myanmar, kurban bayramı, Arakan
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