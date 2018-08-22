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İngiltere'den Kurban Bayramı mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ülkesindeki ve dünyadaki tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

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İngiltereden Kurban Bayramı mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanlğı tarafından paylaşılan kutlama mesajında Bakan Jeremy Hunt, "Müslümanlar bayramı kutlamak için bir araya geliyor. Kurban bayramınız mübarek olsun" ifadesini kullandı.

Ülkesinin, farklı kültür ve inançlara ev sahipliği yapmasından dolayı gururlandığını belirten Hunt, şunları kaydetti:

"İngiltere'nin Müslüman toplumu, ülkemizin hikayesinin bir parçası olmakla beraber, toplumumuzun tüm alanlarına katkıda bulunuyor. İngiltere'nin gücü halkıdır. Herkes için dinamizm, yenilik ve refahlık yaratan da bizim çeşitliliğimiz, farklı deneyimlerimiz ve bakış açımızdır."

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda İngiliz Milletler Topluluğu ve Birleşmiş Milletler'den Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmad da İngiltere ve dünya genelindeki bayram kutlamalarına kendisinin de katıldığını kaydederek, kutlamaların yanı sıra savaşlardan, çatışmalardan, açlıktan ve adaletsizlikten etkilenenlerin de unutulmaması gerektiğini vurguladı.

İngiltere'nin "herkese açık ve saygı duyan, çok etnik, çok kültürlü ve çok inançlı bir toplum olduğunu" anımsatan Lord Ahmad, "Ailem ve ben, sizlerin ve ailelerinizin bayramını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2 milyon 800 bin Müslüman yaşıyor. Müslümanlar nüfusun yüzde 4,4'ünü oluşturuyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: kurban bayramı, Jeremy Hunt, İngiltere
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