Trump'ın eski avukatı Cohen suçlamaları kabul etti

ABD Başkanı Trump’ın eski avukatı Michael Cohen FBI'la anlaşarak suçunu kabul etti. Mahkemede konuşan Cohen'in "Adayın lehine kampanya finans kurallarını ihlal ettim" dediği aktarıldı.

Ancak dava, mali boyutundan çok Trump ve Rusya boyutu ile ön plana çıkıyor. Cohen’in ifadesi sırasında, Rusya soruşturması ile ilgili kritik önemde bazı bilgiler verebileceği bildiriliyor.

Seçim döneminde Rus delegasyonu ile görüşme

Michael Cohen, Trump'ın başkanlık seçimleri öncesinde, kampanyasına yardım etmeyi vadeden bir Rus delegasyonu ile Trump’ın ekibinin görüştüğünü ve Trump’ın da bundan haberi olduğunu öne sürdü. Trump söz konusu görüşmeden haberinin olmadığını ifade etti.

Kasım 2016'daki ABD Başkanlık seçimlerinden yaklaşık altı ay önce gerçekleşen toplantıya, oğlu Donald Trump Jr'ın yanı sıra damadı Jared Kushner ve o zamanki kampanya sorumlusu Paul Manafort ile Rus avukat Natalia Veselnitskaya katılmıştı.

Stormy Daniels skandalı

Trump, seçim kampanyasından önce Cohen'e cinsel içerikli filmlerde yer alan Stormy Daniels'a susması için verilen paranın kampanya fonundan sağlanmadığını belirtmişti ancak Cohen'in mahkemeye bu konuda farklı bilgi verdiğine vurgu yapıldı. ABD basını, Cohen'in, Trump'ın bu ödemeyi kampanya parasıyla yaptırdığını itiraf ettiğini yazdı.

Basında yer alan haberlere göre Cohen, "Birisinin susması için 130 bin dolarlık bir ödeme yapıldı" ifadesini kullandı.

Kampanya paralarının usulsüz kullanımı, vergi yolsuzluğu ve dolandırıcılık ile suçlanan Cohen’in, anlaşma karşılığı 3 ila 5 yıl ceza alacağı açıklandı.

Kaynak: TRT Haber, AA

