Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, pilotun teknik bir sorun sebebiyle savaş uçağının kontrolünü sağlayamadığı için uçaktan atlayarak kurtulduğu ifade edildi.

Açıklamada, eyaletin Nawanşahar bölgesinde bir araziye düşen "Mig-29" savaş uçağının herhangi bir can kaybına yol açmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.