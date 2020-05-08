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Hindistan'da savaş uçağı düştü, pilot kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Hindistan'da Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı "Mig-29" savaş uçağının, Pencap eyaletinde düştüğü ve pilotun fırlatma koltuğuyla uçaktan atladığı açıklandı.
Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, pilotun teknik bir sorun sebebiyle savaş uçağının kontrolünü sağlayamadığı için uçaktan atlayarak kurtulduğu ifade edildi.
Açıklamada, eyaletin Nawanşahar bölgesinde bir araziye düşen "Mig-29" savaş uçağının herhangi bir can kaybına yol açmadığı kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: uçak düştü savaş uçağı hindistanSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 13:11
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