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Dünya
AA 22.06.2024 13:17

Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 53'e yükseldi

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıktı.

Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 53'e yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Hindustan Times'ın haberine göre, eyalet yetkilisi M.S Prasanth, Kallakurichi bölgesinde sahte içkiden yaklaşık 190 kişinin farklı hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Prasanth, sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısının 53'e yükseldiğini açıkladı.

Polis, konuyla ilgili soruşturma kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı ve Tiruchirapalli bölgesinde ele geçirilen 250 litrelik sahte içkiyi imha etti.

Hindistan'da 7 yıldır alkol yasağının uygulandığı Bihar eyaletinde de 2023'te sahte içkiden 20 kişi hayatını kaybetmişti.

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