Polis yetkilileri, Assam eyaletine bağlı Golaghat ve Jorhat bölgelerinde sahte içkiden 66 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 150'ye yükseldiğini belirtti.

Eyalet Sağlık Bakanı Himanta Biswa Sharma, söz konusu iki yerde sahte içki içen yaklaşık 200 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu açıklamıştı.

Hükümet yetkilisi Julie Sonowal, ölenlerden çoğunun çay tarlalarında çalışan işçiler olduğunu, sahte içki yapımından sorumlu tutulan 9 şüphelinin gözaltına alındığını aktarmıştı.

Ayrıca, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde de bu ay sahte içkiden 99 kişi ölmüştü.

Kaynak: AA, AP