Salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan yılın bu dönemlerinde sıkça rastlanan kasırgaların etkisi altında.

Bihar eyaletini etkileyen Yaas kasırgası şiddetli yağışla birlikte sele neden oldu.

Salgın nedeniyle büyük sıkıntıların yaşandığı eyaletteki yerleşim yerlerini su bastı.

En az 1 milyon kişi tahliye edildi

Salgın mücadelesinde önemli bir yere sahip Darbhanga Tıp Fakültesi ve Hastanesi de bu yerlerden biri.

Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü koğuşların su altında kalmasıyla sıkıntılar ikiye katlandı.

Ülkede kasırganın etkili olduğu bölgelerde en az 1 milyon kişi evlerinden tahliye edildi.