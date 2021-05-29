Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 22:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hindistan'da kasırga felaketi: Yerleşim yerleri su altında kaldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Salgın nedeniyle zor günler geçiren Hindistan kasırga ile altüst oldu. Salgından en çok etkilenen eyaletlerinden Bihar'da yerleşim yerleri yanında hastaneler de su altında kaldı.
Salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan yılın bu dönemlerinde sıkça rastlanan kasırgaların etkisi altında.
Bihar eyaletini etkileyen Yaas kasırgası şiddetli yağışla birlikte sele neden oldu.
Salgın nedeniyle büyük sıkıntıların yaşandığı eyaletteki yerleşim yerlerini su bastı.
En az 1 milyon kişi tahliye edildi
Salgın mücadelesinde önemli bir yere sahip Darbhanga Tıp Fakültesi ve Hastanesi de bu yerlerden biri.
Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü koğuşların su altında kalmasıyla sıkıntılar ikiye katlandı.
Ülkede kasırganın etkili olduğu bölgelerde en az 1 milyon kişi evlerinden tahliye edildi.
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