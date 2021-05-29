ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarının yerleri artık belli. Üstelik konumları ve kodlarıyla birlikte. Bunu da bizzat ABD askerleri sağladı.

İnanılmaz güvenlik açığını istihbarat ve araştırmacı gazetecilik yapan İngiliz merkezli Bellingcat internet sitesi ortaya çıkardı.

ABD askerleri internette paylaştı

Dahası haber sitesi buna internette sadece temel nükleer silah terimleri kullanarak yaptığı aramayla ulaştı.

Habere göre ABD askerleri, nükleer silah sistemleri ile ilgili bilgileri ezberlemek için bir cep telefonu uygulaması kullandılar.

Bu süreçte Avrupa'da bulunan üslerdeki nükleer silahların yerlerini ve kodlarını farkında olmadan ifşa ettiler.

Haberde, gizli askeri bilgilere internette kolaylıkla ulaşılabildiği de bildirildi.

Buna nükleer silahların depolandığı altı askeri üste görev yapan personelin bilgileri de dahil.

Ulaşılan fotoğraflardan birinde, Hollanda'nın Volkel Hava Üssü'ndeki ABD askerleri nükleer bir başlıkla önünde görülüyor.

Geçmişte ABD'nin Avrupa'daki nükleer varlığı zaman zaman tartışma konusu olmuştu. İddialar ne yalanlanmış, ne de doğrulanmıştı.

Türkiye'nin yanısıra Hollanda, Belçika, ve Almanya'da birer, İtalya'da ise iki ABD üssü bulunuyor.