Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrin’deki çadır kamplara hijyen paketi ve giysi yardımı
[Fotoğraf: AA]
Afrin'in Cinderes bölgesinde AFAD koordinesindeki çadır kamplarda yaşayanlara hijyen paketi ve giysi yardımı yapıldı.
Türkiye’den giden yardımseverler Afrin’de yardımların su ve elektrik sorunu yaşanan birinci derece ihtiyaç sahibi bölgelere yapıldığını söyledi.
Yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştı
Sıvı el sabunu, dezenfektan, şampuan, çocuk bezi ve giysi bulunan paketler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
[Fotoğraf: AA]
Çadır kampta yaşayanlar yardımlar için teşekkür etti.
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