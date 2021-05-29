İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında yer alan Nalin beldesinde Filistinlilere ateş açtı.

Nalin Belediye Başkanı Imad el-Havaca, onlarca Filistinli gencin, sivil Yahudi işgalcilerin topraklarına el koymasına engel olmak için el-Alim Dağı bölgesine gitmek istediğini söyledi.

Gerçek mermiyle müdahale ettiler

İsrail güçlerinin, sabah saatlerinden itibaren Nalin'i kapalı askeri bölge ilan ettiğini ve ana girişini kapattığını belirten Havaca, bölgeye ulaşmaya çalışan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası ve gerçek mermiyle müdahale edildiğini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Havaca, olayda 2'si ayağından 1'i dizinden olmak üzere 3 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını, ayağından yaralananların, kurşunun ana damara isabet etmesi nedeniyle Ramallah Hastanesi'ne kaldırıldıklarını, diğer Filistinlinin ise Nalin'de tedavi edildiğini dile getirdi.

Sivil Yahudi işgalciler Filistinlilere saldırdı

Filistinli gençler, sivil Yahudi işgalci yerleşimine açılması hedeflenen dağda öğle namazı kılmak istemiş ancak İsrail güçleri buna engel olmuştu.

Nalin'de dün de sivil Yahudi işgalcilerin, Filistinli çiftçilere saldırması sonucu 13 Filistinli yaralanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı sivil Yahudi işgalci yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla sivil Yahudi işgalci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm sivil Yahudi işgalci yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.