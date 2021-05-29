Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'daki tekne kazasında ölü sayısı 76'ya çıktı
[Fotoğraf: Arşiv]
Nijerya'da yolcu teknesinin 26 Mayıs'ta alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.
Nijerya'nın Niger Eyaleti Valisi Atiku Bagudu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 26 kişinin kurtarıldığını belirterek, çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.
Vali Bagudu, eyalet hükümetinin daha fazla can ve mal kaybını önlemek için mevcut denizcilik yasalarını tekrar gözden geçireceğini de söyledi.
160 civarında yolcu vardı
Ülkede 26 Mayıs'ta Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan tekne, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olmuştu. İkiye bölünen teknede 160 civarında yolcu bulunuyordu.
Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta da yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.
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