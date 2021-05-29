Nijerya'nın Niger Eyaleti Valisi Atiku Bagudu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarında 26 kişinin kurtarıldığını belirterek, çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Vali Bagudu, eyalet hükümetinin daha fazla can ve mal kaybını önlemek için mevcut denizcilik yasalarını tekrar gözden geçireceğini de söyledi.

160 civarında yolcu vardı

Ülkede 26 Mayıs'ta Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan tekne, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olmuştu. İkiye bölünen teknede 160 civarında yolcu bulunuyordu.

Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta da yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.