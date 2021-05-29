Kuran-ı Kerim’in eski Türkçe'ye çevrilen ilk meali, bilim dünyasında yaygın kullanım için çoğaltılıyor.

Bu çerçevede kitap halinde basılan meal, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen konferansta tanıtıldı.

Eserin önsözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yazdı.

“Türkistan Türk Dünyasının Manevi Başkenti” konulu uluslararası konferansta yapılan tanıtıma, Türk dünyasından önemli isimler katıldı.

"Büyük şair, düşünürlerimizin yetişmesinde de katkısı olmuştur"

Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen konferansta, eserin çoğaltılarak bilim dünyasına kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Uluslarlarası Türk Akademi Başkanı Darhan Kıdırali de yaptığı açıklamada, "Karahanlılar döneminde tercüme edilen bu Kuran-ı Kerim'i belki Hoca Ahmet Yesevi gibi büyüklerimiz kullanarak büyümüşlerdir. Büyük şair, düşünürlerimizin yetişmesinde de bu Kuran-ı Kerim'in katkısı olmuştur. "

İlk kez Türk diline çevrilen Kuran-ı Kerim'in bugüne kadar korunduğu tek ve tam nüsha, İstanbul'daki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sergileniyor.