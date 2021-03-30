Hindustan Times'ın haberine göre, polis, Bihar eyaletindeki kutlamalar sırasında son iki günde meydana gelen kazalar ve şiddet olaylarında 3'ü çocuk 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalette 38 kişi ise yaralandı.

Hindistan'da halk, pek çok eyalette COVID-19 önlemlerini hiçe sayarak geleneksel bahar festivali "Holi" kutlamaları için sokaklara dökülmüştü.

Renklerin festivali

Hindular arasında iyinin kötülüğe galip gelmesini temsil eden Holi Festivali, aynı zamanda kışın bitişini ve baharın başlangıcını simgeliyor.

Holi'den bir gün önce şenlik ateşleri yakan Hindular, burada çeşitli dini ritüeller gerçekleştiriyor. Hindular, festival günü düzenlenen kutlamalarda ise birbirlerini ıslatıyor ve renkli tozlar atıyor. Bu sebeple Holi, birçok ülkede "renklerin festivali" olarak anılıyor.

Holi Festivali kutlamaları, ağırlıklı olarak Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da yapılsa da günümüzde Hindu diasporası aracılığıyla dünyanın birçok ülkesine yayılmış durumda.