Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 21:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama
Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
Patlama ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında meydana geldi.
Patlamanın, havai fişek üretiminde kullanılan kimyasalların karıştırılması sırasında yaşandığı belirtildi.
Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine onlarca itfaiye aracı sevk edildi.
Ülkede yasa dışı işletilen çok sayıda havai fişek fabrikası bulunuyor.
Geçen yıl da yine aynı eyalette bir başka havai fişek fabrikasında çıkan yangında 7 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.
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