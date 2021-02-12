Patlama ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında meydana geldi.

Patlamanın, havai fişek üretiminde kullanılan kimyasalların karıştırılması sırasında yaşandığı belirtildi.

Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine onlarca itfaiye aracı sevk edildi.

Ülkede yasa dışı işletilen çok sayıda havai fişek fabrikası bulunuyor.

Geçen yıl da yine aynı eyalette bir başka havai fişek fabrikasında çıkan yangında 7 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.