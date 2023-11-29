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Dünya
AA 29.11.2023 11:10

Hindistan'da hava kirliliğine su püskürtme fanlı önlem

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda dev fan makineleriyle basınçlı su püskürtülerek hava kirliliğinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Hindistan'da hava kirliliğini önlemek için su püskürtme fanları kullanılıyor.

"Duman önleyici tabanca" ya da "sis tabancası" adı verilen sistem, kirli havanın yoğun olduğu noktalara basınçlı su püskürtüp lokal bir yağış oluşturmayı ve bu sayede havadaki partikülleri su yardımıyla yere indirmeyi amaçlıyor.

Bir araca monte edilmiş su deposuna bağlanan dev pervanelerden yüksek basınç uygulanarak geçirilen su, 100 mikron damlacık ölçüsünde inceltilerek sprey şeklinde havaya püskürtülüyor.

Yeni Delhi, uzun yıllardır özellikle kış mevsiminde komşu eyaletlerde tarım alanlarında "anız yakılması" nedeniyle hava kalitesinin en düşük olduğu bölgelerin başını çekiyor.

Uzmanlar, bölgedeki hava kirliliğinin sağlığa zararlı olabileceği gerekçesiyle halka maske takmaları tavsiyesine bulunmuştu.

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Hindistan'da hava kirliliğine su püskürtme fanlı önlem
Hindistan'da hava kirliliğine su püskürtme fanlı önlem
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