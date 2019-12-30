Dünya
Hindistan'da görüş mesafesi düştü, uçak ve tren seferleri yapılamıyor30 Aralık 2019 Pazartesi 09:14 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 10:02
Hava kirliliğinde rekor kıran Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hayat felç oldu. Görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde, uçak ve tren seferleri iptal edildi.
Hindistan'da hava kirliliği kritik seviyelere ulaştı.
Görüş mesafesinin düşüşü nedeniyle Yeni Delhi'de uzun trafik kuyrukları oluştu.
Uçak ve tren seferleri iptal edildi.
Kentte bazı okullarda eğitime ara verildi. Öğrencilere maske dağıtıldı.
Yeni Delhi, hava kalitesi indeksinde 527 puanla, dünyada şimdiye dek ölçülmüş en kirli hava rekorunu kırdı.
Kirlilik, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği eşiğin 20 kat üstünde.
Kaynak: Reuters
Etiketler: hindistan hava kirliliği görüş mesafesi