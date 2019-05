Hindistan’ın Surat şehrinde bulunan Takshila Kompleksi’nde yangın çıktı. Yerel medya, yangının, binanın 3’üncü ve 4’üncü katlarında çıktığını, en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başbakan Modi'den konuyla ilgili tweet

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yangına dair yaptığı açıklamada, bu trajik olayın kendisini çok üzdüğünü ve ailelerin yanında olduğunu söyledi. Yaralılara şifa diledi.

Extremely anguished by the fire tragedy in Surat. My thoughts are with bereaved families. May the injured recover quickly. Have asked the Gujarat Government and local authorities to provide all possible assistance to those affected.