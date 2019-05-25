İngiltere Başbakanı Theresa May, yürüttüğü görevinden 7 Haziran'da ayrılacağını açıkladığı konuşma esnasında, gözyaşlarına engel olamadı.

"Politikamız baskı altında olabilir ancak bu ülkede çok sayıda güzel şey de var. Gurur duymak için çok şey. Pozitif olmak için çok şey. Hayatımın en büyük onuru olan ikinci kadın başbakanlıktan kısa süre sonra ayrılacağım. Ancak açık bir şekilde görülüyor ki ben son olmayacağım. Bunu hiçbir garezim olmayarak, sevdiğim bu ülkeye hizmet etme fırsatını bulmanın minnettarlığıyla yapıyorum." ifadelerini kullanan May, sözlerinin sonunda gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Reuters