Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Nebil Şa's, Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayının "Yüzyılın Anlaşması" planının bir parçası olduğunu belirterek, "Her nerede olursa olsun, Trump ve avanesinin düzenlediği, halkımızın tüm haklarını çalmayı hedefleyen bir konferansa katılmayız." dedi.

ABD iş birliğiyle Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şa's, "Bizim Bahreyn'e karşı bir düşmanlığımız yok. Şayet bizi Trump'ın hedeflerinden uzak uluslararası düzeyde veya Arap ya da İslam ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek herhangi bir toplantıya çağırmış olsaydı elbette gider katılırdık." diye konuştu.

Şa's ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 30 Mayıs'ta Mekke'de düzenlenecek zirvede Filistin'in bu konudaki görüşünü net bir şekilde dile getireceğini aktardı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği üyesi ülkelerinin liderlerini, 30 Mayıs'ta Mekke'de olağanüstü düzenlenmesi planlanan iki zirveye davet etmişti.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklanması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA

