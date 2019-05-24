Denizcilik Bakanlığı, Sulawesi Denizi’nde kaçak avlandığı gerekçesiyle Filipinlilere ait 2 balıkçı teknesine el koyulduğunu açıkladı.
El konulan teknelerin mürettebatları gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bakanlık, ay başında yaptığı açıklamada, son 5 yılda ülke kara sularında kaçak avlandığı gerekçesiyle el konulan 5 39 yabancı bayraklı balıkçı teknesinin batırıldığını duyurmuştu.
Endonezya’da balıkçılık yasasını ihlal etmekten suçlu bulunanlar, azami 6 yıl hapis cezası ve yüklü miktarda para cezasına çarptırılabiliyor.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 2014'te göreve geldiğinde, yasa dışı balıkçılığın ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğrattığını belirterek, kaçak avcılığa yönelik sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı.
Kaynak: AA