The Lancet dergisinin yayımladığı raporda, vakaların ilk olarak Hindistan'daki Kerala eyaletinin Kollam kentinde görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Raporda, virüsün eyaletin Anchal, Aryankavu ve Neduvathur bölgelerinde, 5 yaşın altındaki çocuklarda görüldüğü bilgisi yer aldı.

Bunun yanı sıra, enfeksiyon Odisha eyaletinde de 1-9 yaş aralığındaki 26 çocukta tespit edildi ve vaka sayısı 82'ye ulaştı.

Virüs kolay yayılıyor

Uzmanlar, virüsün oldukça kolay yayıldığı konusunda uyardı.

Adını ciltte oluşan kırmızı kabarcıklardan alan "domates gribi", kızarıklık, yüksek ateş, eklem ağrılarına neden oluyor.

Hastalık için henüz bir tedavi yönteminin olmadığı belirtiliyor.