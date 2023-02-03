18 yaşın altında yapılan evliliklere ilişkin düzenlenen operasyonlarda, Assam genelinde 1800'den fazla kişinin gözaltına alındığını ifade eden Sarma, bu evliliklerde nikahı kıyan din görevlilerinin de yetkililerin hedefinde olduğunu dile getirdi.

Merkezi Assam'da bulunan "Global Organization for Life Development" adlı sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Rajib Sharma, çocuk evliliklerin gelenekten daha öte olduğunu söyledi.

Toplumda kabile ve azınlıkların olduğunu ve bunların da kızlarını küçük yaşlarda evlendirdiklerini anlatan Sharma, yoksulluk, cehalet ve hükümet önlemlerinin yetersizliğini Assam'da çocuk yaşta yapılan evliliklerin nedenleri arasında gösterdi.

9 günde yapılan 4 bin çocuk evliliği

Assam Başbakanı Sarma, dün, Assam'da son 9 günde yapılan 4 bin çocuk evliliğin ele alınacağını açıklamıştı.

Assam hükümeti, ocakta, 18 yaşından küçük kızlarla evlenen erkekler hakkında yasal süreçlerin başlatılacağını duyurmuştu.

2019'da Assam hükümeti tarafından yapılan araştırmada, eyaletteki kızların yaklaşık yüzde 32'sinin 18 yaşına gelmeden evlendiği, yaklaşık yüzde 12'sinin de 18 yaşında doğum yaptığını ortaya konmuştu.