Yerel yetkililerden Meshram'ın yaptığı açıklamaya göre, Gaziabad'ın Muradnagar bölgesinde yapılan kurtarma çalışmalarında 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Meshram, böylelikle, kaza anında beton gölgeliğin altına sığınan 38 kişinin enkaz altında kaldığını ve bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiğini ifade etti.

Hastanelere kaldırılan 15 yaralının tedavisinin sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve soruşturma sonuçlar eyalet hükümetine gönderilecek

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.