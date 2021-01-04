Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da cenaze töreninde beton gölgelik çöktü: 23 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Uttar Pradeş eyaletinin Gaziabad şehrinde cenaze törenine katılanların yağmur nedeniyle sığındığı beton gölgeliğin çökmesi sonucunda ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.
Yerel yetkililerden Meshram'ın yaptığı açıklamaya göre, Gaziabad'ın Muradnagar bölgesinde yapılan kurtarma çalışmalarında 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Meshram, böylelikle, kaza anında beton gölgeliğin altına sığınan 38 kişinin enkaz altında kaldığını ve bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiğini ifade etti.
Hastanelere kaldırılan 15 yaralının tedavisinin sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve soruşturma sonuçlar eyalet hükümetine gönderilecek
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Hindistan
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