Afrika kıtasında tespit edilen vaka sayısı 2 milyon 845 bin 290'a yükseldi.

"Worldometers"e göre, kıta genelinde virüs nedeniyle can kaybı 67 bin 344'e yükseldi.

Virüs kaynaklı en fazla can kaybı Güney Afrika'da yaşanırken, Seyşeller'de şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da, 2 milyon 352 bin 602 kişi sağlığına kavuştu.