Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 10:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hindistan'da bina çöktü: 3 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Mumbai şehrinde, 4 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Hindistanlı yetkililer, Maharaştra'nın Mumbai şehrinde harabe halindeki bir apartmanın çöktüğünü, 3 kişinin öldüğünü ve 11 kişinin yaralandığını duyurdu.
En az 4 kişinin hala enkazın altında olduğu bilgisi verildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Maharaştra Çevre Bakanı Aaditya Thackeray, bir süre önce ailelerden binayı boşaltmalarını istediklerini ancak bina sakinlerinin orada yaşamaya devam ettiklerini söyledi.
Etiketler: Hindistan
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