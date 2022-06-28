Wall Street Journal'ın haberine göre, Rus gazı kıtlığına atıfta bulunarak, Alman kimya devi BASF'nin Ludwigshafen'deki dünyanın en büyük kimyasal fabrikasında üretimi durdurmak zorunda kalabilir.

BASF, yıllardır, Rusya'nın doğal gazını güç üretmek, diş macunu, ilaç ve araba yapımı gibi alanlarda hammadde olarak kullandı. Bununla birlikte, habare göre, azalan Rus gazı arzının şirketin geniş üretim merkezi için bir tehdit oluşturuyor.

"Hayal etmesi zor"

WSJ'nin aktardığına göre BASF kıdemli ekonomisti Peter Westerheide, "Bu tesiste üretimi kısmak çok büyük bir görev olacak. Daha önce hiç böyle durumlar görmemiştik. Hayal etmesi zor" dedi.

Gazın yüzde 60'ı elektrik için kullanılıyor

Yaklaşık on kilometrekarelik bir alana sahip olan Ludwigshafen kompleksinde, 200 tesis var. Almanya'daki toplam gaz talebinin yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyor.

Santralde kullanılan yakıtın yaklaşık yüzde 60'ı elektrik üretimi için, kalan yüzde 40'ı amonyak ve asetilen dahil olmak üzere kimyasal ürünlerin üretimi için hammadde olarak kullanılıyor.

Gaz gelmezse çalışmaları durdurulabilir

BASF, kimyasal kompleksin maksimum gaz hacminin yüzde 50'sinden fazlasını almaya devam etmesi halinde operasyonlara devam edilebileceğini öngörüyor.

Aksi takdirde, kompleksin çalışması durdurulabilir.

Almanya alarm seviyesinde

Bu ayın başlarında, denizaltı Nord Stream boru hattı üzerinden Almanya'ya giden Rus gazı akışı, Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarından kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle yüzde 60'a varan oranda kesildi.

Alman hükümeti krize yanıt olarak üç seviyeli gaz acil durum planının ikinci 'alarm' aşamasını başlattı.

Berlin, Rusya'dan gelen akışın azalması nedeniyle ciddi bir yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.