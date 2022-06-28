Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Hindistan'da bina çöktü: 14 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da 4 katlı bir bina çöktü, 14 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.
Muson yağmurları, Mumbai şehrinde eski bir apartmanın çökmesine neden oldu.
Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.
13 kişi kurtarılırken, 14 kişi yaşamını yitirdi.
Arama kurtarma çalışmaları muson yağmurlarının devam etmesi nedeniyle aksıyor. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Maharaştra Çevre Bakanı Aaditya Thackeray, bir süre önce ailelerden binayı boşaltmalarını istediklerini ancak bina sakinlerinin orada yaşamaya devam ettiklerini söyledi.
Etiketler: Hindistan
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