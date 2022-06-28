Muson yağmurları, Mumbai şehrinde eski bir apartmanın çökmesine neden oldu.

Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

13 kişi kurtarılırken, 14 kişi yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma çalışmaları muson yağmurlarının devam etmesi nedeniyle aksıyor. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Maharaştra Çevre Bakanı Aaditya Thackeray, bir süre önce ailelerden binayı boşaltmalarını istediklerini ancak bina sakinlerinin orada yaşamaya devam ettiklerini söyledi.