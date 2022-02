Hindistan'da gazeteci Mohammed Zubair, Twitter hesabından, başörtülü öğrenci Bibi Muskan'ın üniversite bölgesinde bir grup öğrenci tarafından sözlü tacize uğradığı görüntüleri paylaştı.

Zubair, paylaşımında "Müslüman kız, PES Koleji'ne geldiğinde safranşal giyen birkaç 'öğrenci' tarafından hırpalandı KarnatakaHijabRow." ifadelerine yer verdi.

When Muslim girl arrives at PES College, She's been heckled by several 'students' wearing #saffronshawls #KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/qa3UDbMPST