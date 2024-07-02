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Dünya
AA 02.07.2024 20:33

Hindistan'da ayin sırasında izdiham: 121 ölü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle 121 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da ayin sırasında izdiham: 121 ölü
[Fotograf: AFP]

Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi.

Hindistan'da ayin sırasında izdiham: 121 ölü

Hathras bölgesi yetkililerinden Manish Chaudhry, izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu 121 kişinin hayatını kaybettiğini, hastaneye kaldırılan 28 kişinin de tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, izdihamda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Aşırı kalabalık, kötü planlama ve olumsuz hava şartları izdihamın çıkmasında etkili

Yetkililer, 121 kişinin öldüğü izdihamın neden ve nasıl çıktığına dair inceleme başlattı.

İncelemeler sonucu elde edilen ilk bilgilere göre, izdihamın çıkmasında aşırı kalabalık, kötü planlama, alandaki çıkışların yetersiz olması ve olumsuz hava koşullarının etkisi büyük.

Uttar Pradeş eyaleti yetkililerinden Yogi Adityanath, gazetecilere, etkinliği yöneten Hint guru "Bhole Baba"ya dokunabilmek için sahneye akın eden kalabalığın izdihamın çıkmasında etkili olduğunu belirtti.

Adityanath, meydana gelen kargaşa sonucu binlerce kişinin çıkışlara doğru akın ettiğini, bazılarının çamurlu zeminde kayarak düştüğünü ve kalabalık tarafından ezildiğini kaydetti.

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