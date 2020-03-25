Hindistan’da geleneksel cenaze törenleri Kovid-19 endişesini artırdı

- Kovid-19'dan ölen bir kişinin cesedinin evde bekletilmesi ve daha sonra açık alanda yakılması, ülkede virüsün hızla yayılacağı endişesini körükledi

- Uzmanlar, cesetlerin evde bekletilmesi ve açık alanlarda yakılmasının engellenmesini istiyor

Hindistan'da, geleneklere göre ölenlerin cesedinin evde bekletilmesi ve açık alanlarda yakılmasının yeni tip koronavirüsün (Covid-19) hızla yayılmasına yol açmasından, endişe ediliyor.

Hindistan'da Kovid-19 salgını sebebiyle 10 kişi hayatını kaybederken, Hinduların evde ceset bekletme ve açık alanda yakma geleneklerinin Kovid-19 salgınını körükleyeceği düşünülüyor.

Ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinin Munger bölgesinde bir aile, Kovid-19'dan ölen yakınlarının cesedini uzun süre evde tuttu. Yetkililer, bu olayın duyulmasının ardından bölgedekileri karantinaya zorladı.

Geçen hafta başkent Yeni Delhi'de Kovid-19'dan ölen bir kişinin cesedi evde bekletilmiş, daha sonra açık alanda yakılmıştı.

Ülkede geleneklere göre ölen birisinin cesedi evde bekletiliyor ve daha sonra açık alan veya nehir kenarlarında yakılıyor.

Hindistan yönetimi, dün, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ancak ailer, virüsten ölenlerin cesedini uzun süre evde bekletmeye ve açık alanlarda yakmaya devam ediyor. Bu durum, ülke genelinde virüsün hızla yayılması endişesini artırıyor.

Ülkedeki Hindu nüfusun çoğunluğunun ölü bedenleri açık alanlarda veya nehir kenarlarında yaktığına işaret eden uzmanlar, virüsün bulaşmasının sürekli tehlike oluşturduğunu ifade ediyor.

Uzmanlar, cenaze törenlerine ilişkin bir düzenleme yapılması gerektiğini aksi takdirde virüs tehlikesinin hızla büyüyeceği uyarısında bulundu.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) Virüs Bilimi Merkezinin eski başkanı Dr. Jacob John, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüsten ölenlerin cesetlerinin en az 100 mikron kalınlığındaki plastik torbalarda saklanması gerektiğini söyledi.

Yenepoya Üniversitesinden Ananth Bhan ise cesetlerin açık alanlarda yakılmasının yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Bhan, ceset yakma işleminde kullanılan krematoryumların sayısının yetersiz olduğunu ve artırılması gerektiğini ifade etti.