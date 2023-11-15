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Dünya
AA 15.11.2023 10:50

Hindistan’da 4 gün önce çöken tünel inşaatının enkazındaki işçilerde sağlık sorunları başladı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, yol çalışması sırasında çöken tünel inşaatının enkazı altında 4'üncü güne giren yaklaşık 40 işçiden bazılarında sağlık sorunları başladığı bildirildi.

Hindistan’da 4 gün önce çöken tünel inşaatının enkazındaki işçilerde sağlık sorunları başladı
[Fotograf: Reuters]

Eyalet yetkilisi Abhishek Ruhela, tünel enkazında mahsur kalan işçilerin bazılarında ateş ve vücut ağrısı görülmeye başlandığı bilgisini aldıklarını kaydetti.

Ruhela, tünele açılan borular aracılığıyla işçilere ilaç ve gıda iletildiğini belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının teknik aksaklıklar nedeniyle uzadığı ancak bu aksaklıkların giderildiği vurgulanırken, 4'üncü güne giren çalışmaların yaklaşık 200 kişilik bir ekiple sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Enkaza yaklaşık 76 santimetre genişliğinde çelik borular salınarak tahliyenin gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

Enkazda yaklaşık 40 işçinin bulunduğu açıklanmıştı.

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