Hindistan'da bulaşıcı Omicron varyantıyla mücadele etmek için ülke genelinde daha sıkı tedbirler alınırken, aşılama kampanyasına da hız verildi.

Sağlık yetkililerinin bu kapsamda, özellikle vaka sayılarının artış gösterdiği eyaletlerdeki hastane, okul ve özel aşılama merkezlerinde 15-18 yaş grubundaki gençleri aşılamaya başladığı belirtildi.

Yetkililer, vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatan hasta sayısının artmadığını ifade etti.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 33 bin yeni vaka görülürken, 123 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hindistan'da salgının başından bu yana, toplamda yaklaşık 35 milyon vaka görüldü, yaklaşık 482 bin kişi öldü.