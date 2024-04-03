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Dünya
İHA 03.04.2024 20:53

Hindistan’da 100 bin inek telef oldu: Virüs araştırılıyor

Hindistan’da Mayıs 2022'de yaklaşık 100 bin ineğin telef olmasına yol açan LSD virüsünün kökenini ve genetik yapısını araştıran bilim adamları, bin 800’ü aşkın genetik mutasyon keşfetti. Çalışmanın aşı geliştirme çalışmaları açısından kritik önem taşıdığı belirtildi.

Hindistan’da 100 bin inek telef oldu: Virüs araştırılıyor
[Fotograf: AP]

Hintli bilim adamları, Mayıs 2022'deki salgında yaklaşık 100 bin ineğin telef olmasına yol açan yumrulu deri hastalığının kaynağı LSD virüsünün genetik yapısına ilişkin önemli ipuçlarına ulaştı.

Hindistan Bilim Enstitüsü (IISc) Biyokimya Bölümü Profesörü Utpal Tatu liderliğindeki ekip, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan ve Karnataka dahil çeşitli eyaletlerdeki enfekte ineklerden örnekler toplayarak, DNA incelemesi gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonunda biri önceki yerel salgınlardan gelen türlere, diğeri ise Rusya'daki 2015 salgınından gelen bir türe benzeyen iki temel genetik varyasyon tespit eden uzmanlar, toplamda ise bin 800’ü aşkın genetik mutasyon tespit etti. Elde edilen bulguların hedefe yönelik genetik mutasyonları belirlemede kritik önem taşıdığını belirten uzmanlar, bu sayede aşı geliştirme çalışmalarında ilerleme sağlanabileceğini vurguladı.

Bulaşıcı ve ölümcül

İlk olarak 1929’da Zambiya'da tespit edilen LSD virüsü, 1989'a dek yalnızca Afrika bölgesinde görülmüştü. Ardından Güney Asya, Orta Doğu, Rusya ve diğer güneydoğu Avrupa ülkelerine yayılmaya başlayan virüs, Hindistan'da 2019 ve 2022 yıllarında olmak üzere iki salgına yol açmıştı.

LSD virüsünün neden olduğu viral bir enfeksiyon olan yumrulu deri hastalığı, sinekler ve böceklerden bulaşıyor. Ateşe ve deri nodüllerine neden olan hastalık, inekler için ölümcül olabiliyor.

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