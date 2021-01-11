Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 311 yeni vakaya rastlandı.

Toplam vaka sayısı 10 milyon 466 bin 595'e yükseldi. Virüs bulaşan 10 milyon 92 bin 909 kişi iyileşti.

Son 1 günde 161 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, can kaybı 151 bin 198’e ulaştı.

"Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Güney Kore'de toplam vaka 70 bine yaklaştı

Güney Kore'de, son 24 saatte 451 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 69 bin 114’e çıktı.

Günlük vaka sayısı son 41 günün en düşük seviyesine geriledi.

Ülkede son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1140'a ulaştı.

Bugüne dek virüs bulaşan 52 bin 552 kişi de sağlığına kavuştu.