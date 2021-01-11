Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan’daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Sadır Caparov’u arayarak tebrik etti.

Tokayev görüşmede, Kazakistan’ın kardeş Kırgızistan ile dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ruhu içinde iş birliğinin daha da geliştirilmesine olan kararlılığını dile getirdi.

Caparov da Tokayev’i Kazakistan’da yapılan parlamento seçiminin başarılı geçmesinden dolayı tebrik etti.

Kazak mevkidaşının daveti üzerine "Cumhurbaşkanı" olarak ilk yurt dışı resmi ziyaretini Kazakistan’a gerçekleştireceğini kaydetti.