Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brent petrolün varili 55 doların üstünde
[Fotoğraf: Reuters]
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 55,13 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 56,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,54 azalışla 55,13 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,68 dolardan alıcı buldu.
Brent petrolde teknik olarak 55,27 ile 55,52 dolar aralığı direnç, 55,02 ile 55,77 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.
Etiketler: Petrol Brent Petrol
Son Haberler
- 10:36
- 10:48
- 10:44
- 10:47
- 10:35
Sıradaki Haber
Brezilya'da günlük vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz