Küresel COVID-19 salgını, 2020'de havacılık sektörü üzerinde de ciddi etkiye sahipti ve uçuş sayısında önemli bir düşüşe neden oldu.

Son olarak Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan cumartesi günü havalandıktan birkaç dakika sonra irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayollarına ait yolcu uçağı denize düştü. Uçakta 62 yolcu ve mürettebat vardı.

Bu, 2020’yi zor geçiren sektörlerden havacılıktaki son olumsuz gelişmelerden biri.

Birçok zorluğu bir arada yaşadığımız 2020 yılında, COVID-19 salgını ve bu nedenle hayata geçirilen seyahat kısıtlamaları sonucu uçuşların azalmasına rağmen dünyadaki hava kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise arttı.

Hollanda merkezli Havacılık Güvenlik Ağının (ASN) geçen hafta paylaşılan verileri, kaydedilen 8 ölümcül uçak kazası ve 314 can kaybı olduğunu gösteriyor. 2019’daki 20 kaza için bu sayı 283’tü.

Aslında ölümlü uçak kazalarının sayısı, 1 yılda kaydedilen en düşük sayı ve her iki veri de sektörün 5 yıllık ortalamasının altında.

Uçakların “yanlışlıkla” düşürüldüğü ve 182 yolcu ile mürettebatın hayatını kaybettiği iki olayın hesaba katıldığını da belirtelim.

Geçen yılın ocak ayında Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da “yanlışlıkla” füze saldırısıyla düşürülmesiyle 176 kişi hayatını kaybetmişti. Doğu Afrika Ekspres Havayolları uçağının 2020’nin mayıs ayında Somali'de yine “kazara” düşürülmesi sonucu da 6 kişi yaşamını yitirmişti.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

ASN sektör araştırmalarına göre, 2020'deki küresel hava trafiği hacmi yaklaşık 19 milyon uçuşla 2019’un sadece yarısı. Bu da 1999'daki toplam sayıya eş değer demek. O yıl için ASN, 689 ölümle sonuçlanan 43 ölümcül kaza kayıtlara geçmişti.

2017 ise 10 ölümlü kaza ve 44 can kaybıyla kaydedilen en güvenli yıl oldu.

Son 20 yılda havacılık güvenliğinde önemli bir yol katedilmiş olsa da sıkıntılar devam ediyor. Havacılık Güvenlik Ağı, 2020 itibarıyla üzerinde durulması gereken iki sorundan bahsediyor; yaklaşma ve iniş kazaları ile çatışma bölgelerindeki ticari uçuşlar.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), pist standartları ve çatışma bölgelerinden geçen uçuşlarda ICAO rehberliğini takip etmek için gereken iyileştirmeleri paylaşıyor.