Kadın, Aile ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Rina'nın COVID-19 testinin dün pozitif çıktığı ve idari başkent Putrajaya'daki bir klinikte karantinaya alındığı kaydedildi.

"Bakanlık, rutin çalışmalarına devam edecektir"

Rina'nın COVID-19 enfeksiyonunun, dün virüse yakalanan Bakan Mustafa'dan bağımsız olduğunun belirtildiği açıklamada, "Sayın bakanın yokluğunda bakanlık, rutin çalışmalarına devam edecektir." denildi.

Ekonomi Bakanının COVID-19 testi pozitif çıkmıştı

Malezya Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed, dün COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuş ve hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Geçen haftaki kabine toplantısında Mustafa ile yakın oturan Özel Hizmetler Bakanı Mohd Redzuan Mohd Yusuf ile İletişim ve Multimedya Bakanı Seyfeddin Abdullah da ev karantinasına girmişti.

551 kişi hayatını kaybetti

Toplam 133 bin 992 COVID-19 vakasının bulunduğu Malezya'da şimdiye kadar virüs nedeniyle 551 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde 27 bin 332 kişi COVID-19 tedavisi görüyor.