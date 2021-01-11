Malezya'da, sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Özel Hizmetler Bakanı Mohd Redzuan Mohd Yusuf ile İletişim ve Multimedya Bakanı Seyfeddin Abdullah, geçen haftaki kabine toplantısında Bakan Mustafa ile yakın oturdukları için COVID-19 testi yaptıracaklarını, bu sırada tedbir amaçlı ev karantinası uygulayacaklarını söyledi.

Özel Hizmetler Bakanı Mohd Redzuan, "Kabine görüşmesinde hepimiz maske takıyorduk ve koltuklar arasında şeffaf korumalar vardı. Fakat sayın bakan ile yakın oturduğum için test yaptırıp kendimi bir süre karantinada tutacağım." şeklinde konuştu.

İletişim ve Multimedya Bakanı Seyfeddin de herhangi bir COVID-19 belirtisi göstermediğini, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise kabine toplantısında bulunan Başbakan Muhyiddin Yasin'in, COVID-19'a yakalanan bakandan 7 metre ötede oturduğu ve karantinaya girmesinin gerekli olmadığı kaydedildi.

Ekonomi Bakanı Mustafa'nın testi pozitif çıktı

Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed, dün COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuş ve hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Din İşlerinden Sorumlu Bakan Zulkifli Muhammed Al-Bakri de COVID-19'a yakalanmıştı.

Bakan Zulkifli'nin hastalığının ardından Başbakan Muhyiddin Yasin ve bazı kabine üyeleri, 14 günlük ev karantinası uygulamıştı.

551 kişi hayatını kaybetti

Toplam 133 bin 992 COVID-19 vakasının bulunduğu Malezya'da şimdiye kadar virüs nedeniyle 551 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde 27 bin 332 kişi COVID-19 tedavisi görüyor.