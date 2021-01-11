Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 05:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
COVID-19'un daha hızlı yayılan türü Meksika'da görüldü
Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, koronavirüsün İngiltere’de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandı.
Tamaulipas Sağlık Sekreteri Gloria Molina Gamboa, yaptığı açıklamada, yurt dışından 29 Aralık 2020'de geldiği tespit edilen bir yolcuda, COVID-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğünü söyledi.
Gamboa, söz konusu yolcunun 56 yaşındaki bir erkek olduğunu ve sağlık protokolleri kapsamında gözlem altına alındığını kaydetti.
İngiltere'de ortaya çıkan COVID-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar birçok ülkede daha rastlandı.
133 bin 204 kişi yaşamını yitirdi
Meksika'da 1 milyon 524 bin 36 kişi COVID-19'a yakalandı, 133 bin 204 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Meksika Koronavirüs
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