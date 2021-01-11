Tamaulipas Sağlık Sekreteri Gloria Molina Gamboa, yaptığı açıklamada, yurt dışından 29 Aralık 2020'de geldiği tespit edilen bir yolcuda, COVID-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğünü söyledi.

Gamboa, söz konusu yolcunun 56 yaşındaki bir erkek olduğunu ve sağlık protokolleri kapsamında gözlem altına alındığını kaydetti.

İngiltere'de ortaya çıkan COVID-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar birçok ülkede daha rastlandı.

133 bin 204 kişi yaşamını yitirdi

Meksika'da 1 milyon 524 bin 36 kişi COVID-19'a yakalandı, 133 bin 204 kişi yaşamını yitirdi.