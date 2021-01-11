Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 469 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede can kaybı 203 bin 100'e yükseldi.

29 bin 792 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 8 milyon 105 bin 790'a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 546 bin 132 vaka ve 48 bin 351 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 167 bin 651'e ulaştı.

Kolombiya'da, 330 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ölenlerin sayısı 46 bin 114'e çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 537 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 786 bin 900'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 621 bin 19'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin'de son 24 saatte 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 44 bin 495'ye çıktı.

7 bin 808 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 722 bin 217'ye ulaştı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 511 bin 750 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke.

Meksika'da son 1 günde COVID-19 sebebiyle 502 kişi hayatını kaybetti.

10 bin 3 yeni vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 133 bin 706'ya yükselirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 534 bin 39'a ulaştı.

1 milyon 150 bin 422 kişi sağlığına kavuştu.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke.

Peru'da son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 67 kişi yaşamını yitirdi.

2 bin 909 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 35 bin 184'e yükseldi.

Virüs kaynaklı can kaybı 38 bin 280'ne, iyileşenlerin sayısı 969 bin 863'e yükseldi.

Şili'de, son 1 günde 59 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'a bağlı can kaybı 17 bin 96’ya çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 181 artışla 641 bin 923'e, iyileşenlerin sayısı 602 bin 861'e ulaştı.

Bolivya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 25 kişi hayatını kaybetti ve 1098 yeni vaka görüldü.

Böylece vaka sayısı 173 bin 896'ya, virüse bağlı can kaybı 9 bin 376'ya, sağlığına kavuşanların sayısı ise 138 bin 87'ye çıktı.

