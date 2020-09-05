Hint basınında yer alan habere göre, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Çinli mevkidaşı Vey Fınghı, Moskova'da Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı çerçevesinde dün bir araya geldi.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda her iki ülkenin gerilimi daha fazla artıracak veya durumu daha da karmaşıklaştıracak adımlar atmama konusunda anlaştığı kaydedildi.

Singh'in Çin ile ilişkilerde sınırda barışın öneminin altını çizdiği ifade edilen açıklamada, Singh'in her iki tarafın askeri ve diplomatik diyalog kanallarını açık tutması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Çin Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Vey'in görüşmede, gerilimi azaltmak için her iki tarafın barış ve istikrara katkıda bulunması gerektiğini söylediği belirtildi.

Açıklamada, gerilimle ilgili Hindistan'ı suçlayan Vey'in, Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya kararlı olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Hindistan ve Çin askerleri, son günlerde tartışmalı sınır bölgesinde artan gerginliğin ardından 1 Eylül'de Ladakh bölgesinde ikinci kez görüşmüştü.

Her iki ülke de son 2 aydır sınır bölgesinde birlik ve askeri ekipman sayısını artırmayı sürdürüyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.