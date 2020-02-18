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Hindistan Trump'ın ziyareti öncesi gecekonduların önüne duvar ördü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'ın Gujarat eyaletinin Ahmedabad kentinde, ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinden önce gecekondu mahallesinin önüne duvar inşa edildi. Hükümet yetkilisi, duvarın gecekonduları saklamak için değil, güvenlik gerekçesiyle örüldüğünü iddia etti.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın Hindistan ziyareti öncesinde Ahmedabad'da 2 binden fazla kişinin ikamet ettiği gecekondu mahallesinin önündeki yolun 500 metrelik kısmına 1,2 metre yüksekliğinde tuğladan duvar örüldü.
Çok sayıda siyasi lider, duvarın, Trump'ın konvoyunun önünden geçmesi beklenen gecekondu mahallesini saklamak amacıyla örüldüğünü belirtti.
Mahalle sakinleri, duvara yapılan harcamanın daha yararlı işler için kullanılabileceğini ifade etti.
Hükümet yetkilisi Bijal Patel, duvarın gecekonduları saklamak için değil, güvenlik gerekçesiyle örüldüğünü öne sürdü.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın 24-25 Şubat'ta Hindistan'ı ziyaret edeceklerini duyurmuştu.
Etiketler: hindistan Donald Trump gecekonduSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 21:47
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