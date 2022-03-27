Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan orta menzilli füze test etti
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Hint ordusu, Odisha eyaletinin Balasore kentinde orta menzilli füze test etti.
Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşu, orta menzilli yüzeyden havaya füzenin Balasore'da yerel saatle 10.30 sularında test edildiğini açıkladı.
Açıklamada, füzenin hedefi başarılı bir şekilde vurduğu bilgisine yer verildi.
Hindistan, 24 Mart'ta nükleer kapasiteli, karadan karaya süpersonik BrahMos seyir füzesini başarıyla test ettiğini açıklamıştı.
Hindistan Savunma Bakanlığı, 9 Mart’ta, rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle bir füzenin yanlışlıkla fırlatıldığını ve bunun Pakistan'a düştüğünü doğrulamıştı. Pakistan, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.
Etiketler: Hindistan
Son Haberler
- 17:39
- 17:32
- 17:22
- 17:12
- 16:58
Sıradaki Haber
Irak Türkmen Cephesi: Kerkük'te terör örgütü PKK'nın varlığı giderek artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz