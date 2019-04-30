Hindistan ordusu, 6 milyona yakın takipçisi bulunan resmi Twitter hesabından Yeti canavarının ayak izini bulduklarını açıkladı.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 29 Nisan 2019

Times of India gazetesinde yer alan habere göre, ayak izi 9 Nisan'da Nepal'in Makalu merkez kampında keşif gezisi yapan Hint ordusuna bağlı dağcılık seferi ekibi tarafından bulundu.

Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması sonrası aldatmaca iddialarını reddeden ordu, "kanıt" denilen fotoğraf ile ilgili tüm sürecin uzmanlara devredildiğini açıkladı.

Açıklamada ayak izinin 32x15 inç olduğu bilgisine de yer verildi.

2013 yılında bilimsel araştırma konusu olmuştu

BBC'de yer alan habere göre, "Korkunç Kardanadam" olarak da anılan Yeti'nin Himalayalar'ın zirvelerinde yaşadığına inanılıyor.

Özellikle Nepal ve Butan bölgesinde, bir ayak izine rastladığını iddia eden insanların sayısı hiç az değil.

Oxford Üniversitesi uzmanları, 2013 yılında yaptıkları bir araştırma sonucunda, "Koca Ayak" adıyla da bilinen 'Yeti'nin aslında boz ayının bir alt türü olabileceğine işaret etmişti.

Kaynak: Times of India, BBC