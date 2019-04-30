Gazze'deki Balıkçılar Komitesi Başkanı Zekeriya Bekir yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hücum botlarının, avlanma mesafesinin düşürülmesinin akabinde Gazze sahilinde avlanan Filistinli balıkçıların teknelerine saldırdığını belirtti.

Bekir, İsrail güçlerinin saldırı sırasında balıkçı İmran Bekir'i plastik mermiyle yaraladığını, denizdeki bazı teknelere zarar verdiğini ve teknelerin camlarını kırdığını ifade etti.

İslami Cihad'dan İsrail'in iddiasına yalanlama

Öte yandan İslami Cihad Hareketi, İsrail'in avlanma mesafesini düşürmeye gerekçe olarak gösterdiği "İslami Cihad Hareketi tarafından uzun menzilli bir roketin İsrail tarafına atıldığı" iddiasını yalanladı.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, İsrail tarafına roket atıldığı iddiası yalanlanarak, "Bu iddialar, işgalcilerin İslami Cihad'a karşı propaganda amacıyla öne sürdüğü kurgulardır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "bu iddiaların İslami Cihad'ın önde gelen yetkililerine saldırıların gerekçesi olarak öne sürüldüğü" aktarıldı.

İsrail avlanma mesafesini düşürdü

İsrail ordusundan bu sabah yapılan açıklamada, geçen ay Gazzeli balıkçılar için bazı bölgelerde 15 mile kadar çıkarılan avlanma mesafesinin yeniden 6 mile düşürüldüğü belirtilmişti.

Bu kararın dün gece Gazze'den uzun menzilli bir roketin İsrail tarafına atılması nedeniyle alındığı ifade edilirken, söz konusu roketin İslami Cihad Hareketi tarafından fırlatıldığı öne sürülmüştü.

Gazze'nin kuzeyinden İsrail tarafına dün gece uzun menzilli bir roket atılmış, atılan roketin Akdeniz'in İsrail kıyılarına yakın bir yerde denize düştüğü belirtilmişti.

Filistinli balıkçılar için avlanma mesafesi geçen ay Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Gazze Limanı'na kadar olan alanda 6, limandan kentin orta kısmına kadar olan bölgede 12, Refah kenti sahillerinde ise 15 mile kadar çıkarılmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

Kaynak: AA