BBC'nin Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya dayandırdığı habere göre sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki ölü kullanıcıların sayısını durdurulamaz bir hızla artıyor.

2004'te kurulan ve bugün 2 milyar kullanıcısı bulunan Facebook'un 2012'de 30 milyon ölü kullanıcısı vardı.

Dünya genelinde her gün ortalama sekiz bin Facebook kullanıcısının öldüğü tahmin ediliyor.

Ölü sayısı 4,9 milyara ulaşabilir

BM nüfus verileri ve Facebook'un 2018'deki kullanıcı bilgileri temel alınarak yapılan araştırmaya göre, sitenin büyüme hızının şimdiki gibi olması halinde ölü kullanıcısı sayısı bu yüzyılın sonunda 4,9 milyara ulaşabilir.

Kullanıcısı sayısının 2018'den itibaren hiç artmayacağı varsayımına göre yapılan hesaplamada ise ölü sayısı en az 1.4 milyar olacak. 2070'te ölü kullanıcı sayısı yaşayan kullanıcıların sayısını geçecek.

Kaynak: BBC