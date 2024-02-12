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Dünya
AA 12.02.2024 12:27

Hindistan, Katar'da idam cezasına çarptırılan 8 vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı

Hindistan, Katar'da "casusluk" suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan 8 vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı.

Hindistan, Katar'da idam cezasına çarptırılan 8 vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Katar'da idam cezasına çarptırılan 8 Hint vatandaşının serbest bırakıldığı bildirildi.

Serbest bırakılan 8 kişinin 7'sinin Hindistan'a döndüğü ifade edildi.

Hint basınında Ekim 2023'te yer alan haberlerde, eski donanma mensubu 8 Hint subayının 2022'de bir denizaltı projesiyle ilgili "İsrail adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle" Katar'da tutuklandığı bilgisi yer almıştı.

Tutuklanan subayların çıkarıldığı mahkemede, casusluk suçlamasıyla tutuklandıkları ve idam cezasına çarptırıldıkları kaydedilmişti.

Aralık 2023'teki haberlerde ise subayların idam cezasının düşürüldüğü aktarılmıştı.

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