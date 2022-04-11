Hindistan Meteoroloji Birimi, bugün itibarıyla başkent Yeni Delhi’deki sıcaklığın mevsim normallerinin yaklaşık 8 derece üzerine çıkarak 41,8 santigrat dereceye ulaşacağını açıkladı.

Söz konusu artışa, erken gelen sıcak hava dalgasının yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

"1901’den bu yana en sıcak mart ayı"

Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının iklim krizinin bir sonucu olduğunu ve daha sık ortaya çıkabileceğini söyledi.

Yaz mevsiminin nisan, mayıs ve haziranda yaşandığı Hindistan’da "1901’den bu yana en sıcak mart ayı" olduğu vurgulandı.