Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan beklenmedik sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Hindistan’ın kuzeybatısındaki bölgelerde etkili olan beklenmedik hava dalgaları aşırı sıcaklara neden oldu. Sıcak hava dalgaları iklim krizinin bir sonucu.
Hindistan Meteoroloji Birimi, bugün itibarıyla başkent Yeni Delhi’deki sıcaklığın mevsim normallerinin yaklaşık 8 derece üzerine çıkarak 41,8 santigrat dereceye ulaşacağını açıkladı.
Söz konusu artışa, erken gelen sıcak hava dalgasının yol açtığı bilgisi paylaşıldı.
"1901’den bu yana en sıcak mart ayı"
Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının iklim krizinin bir sonucu olduğunu ve daha sık ortaya çıkabileceğini söyledi.
Yaz mevsiminin nisan, mayıs ve haziranda yaşandığı Hindistan’da "1901’den bu yana en sıcak mart ayı" olduğu vurgulandı.
Etiketler: Hindistan
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